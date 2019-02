Record des dividendes mondiaux

Paris — Les dividendes versés aux actionnaires dans le monde ont atteint un record de 1370 milliards de dollars en 2018, en hausse de 9,3% par rapport à 2017, selon une étude de la société de gestion Janus Henderson Global Investors publiée lundi. La firme estime «que les dividendes augmenteront de 3,3 % en 2019 pour atteindre 1414 milliards», un chiffre comparable au PIB de l’Australie. «Plusieurs secteurs, comme les secteurs minier, pétrolier et bancaire, ont normalisé leurs paiements de dividendes», explique l’analyste Ben Lofthouse. «Certaines des grandes sociétés technologiques adoptent de plus en plus une culture de paiement de dividendes», ajoute-t-il en notant que «l’incidence des réductions d’impôts aux États-Unis a également, là aussi, fortement aidé».