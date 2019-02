Amazon veut réduire son empreinte carbone

Photo: Johannes Eisele Agence France-Presse

New York — Amazon, qui expédie des millions de colis par an au domicile de ses clients, affirme vouloir être plus écologique. Le géant de la vente au détail en ligne a annoncé lundi son intention de rendre la moitié de ses expéditions neutres en carbone d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif, Amazon a annoncé qu’il utiliserait davantage d’énergie renouvelable, comme l’énergie solaire, qu’il ferait livrer davantage de colis dans des fourgonnettes électriques et qu’il pousserait ses fournisseurs à refaire leurs emballages. Amazon appelle son programme « Shipment Zero » (« Livraison zéro ») et envisage de publier publiquement son empreinte carbone pour la première fois plus tard cette année.