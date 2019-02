Rémunération: Saputo accorde le vote consultatif

À son tour, Saputo change son fusil d’épaule et compte demander à ses actionnaires, dès la prochaine assemblée annuelle, de se prononcer sur la politique de rémunération des membres de sa haute direction. La multinationale a fait part de son changement d’orientation à l’égard du vote consultatif — une mesure non contraignante — dans la section de son site Web consacrée aux initiatives en matière de gouvernance. Au Québec, l’automne dernier, Alimentation Couche-Tard avait également fait volte-face en acceptant de soumettre la politique de rémunération de ses hauts dirigeants à un vote consultatif non contraignant. Mais d’autres joueurs du Québec inc., comme CGI, Power Corporation et TC Transcontinental, refusent toujours.