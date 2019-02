Brexit: Honda va fermer au Royaume-Uni

Londres — Honda va fermer son usine de Swindon au Royaume-Uni en 2022, ce qui menace 3500 emplois et constitue un nouveau coup dur pour le pays à l’approche du Brexit, a affirmé lundi un député britannique. La fermeture a été révélée par Sky News et la BBC, puis confirmée implicitement par le député conservateur de la région de Swindon, Justin Tomlison, sur son compte Twitter. Ce dernier explique avoir été informé par Honda de la décision qui est, selon lui, justifiée par le contexte automobile mondial et n’est pas liée au Brexit. Le groupe japonais entendrait regrouper sa production européenne au Japon en 2021. « À ce stade, nous ne sommes pas en mesure de faire de commentaires concernant ces conjectures », a indiqué un porte-parole de Honda.