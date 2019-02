Best Western achète WorldHotels

Best Western Hotels Resorts a annoncé l’acquisition de WorldHotels, qui représente une collection d’environ 300 hôtels et complexes dans des destinations de premier ordre de par le monde. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. « La marque WorldHotels jouera un rôle essentiel dans l’amélioration du portefeuille de Best Western, qui inclura ainsi les segments très haut de gamme et luxe », explique le géant hôtelier. Best Western compte près de 4200 hôtels affiliés dans plus de 100 pays. Né il y a plus de 70 ans, il regroupe 13 marques, de l’économique au haut de gamme.