Conflits d’intérêts chez Aphria

Leamington — Le producteur de cannabis Aphria a indiqué vendredi qu’un examen de ses procédures de gouvernance avait révélé que certains de ses administrateurs non indépendants s’étaient trouvés en situation de conflit d’intérêts lors de son acquisition de plusieurs entreprises en Amérique latine. Selon la société, un examen séparé de la prise de contrôle des sociétés en Jamaïque, en Argentine et en Colombie a en outre révélé que le prix d’achat de la transaction se situait dans une fourchette acceptable et que les actifs des trois sociétés étaient en place. Aphria a lancé les examens après que des vendeurs à découvert ont affirmé, en décembre, que ces acquisitions totalisant 280 millions étaient « largement sans valeur » et que le prix d’achat avait été « considérablement gonflé » au profit d’initiés. Aphria a indiqué qu’elle adopterait les meilleures pratiques pour gérer les conflits d’intérêts, après avoir constaté que certains administrateurs n’avaient pas complètement divulgué leurs conflits au conseil, dans le cadre de plusieurs recommandations formulées par le comité d’examen.