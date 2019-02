Le patron d’Air Canada se montre optimiste

Le patron du plus grand transporteur aérien du pays ne s’inquiète pas d’un éventuel ralentissement économique mondial. « Malgré tout le bruit qui entoure les craintes d’une récession et de guerres commerciales, nous voyons un marché assez vigoureux et haussier », a affirmé vendredi le chef de la direction d’Air Canada, Calin Rovinescu, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

La direction a également estimé que le Brexit ne constituait pas une menace depuis la signature d’un accord aérien entre le Canada et le Royaume-Uni, en décembre. Par ailleurs, la chef des affaires commerciales, Lucie Guillemette, a indiqué que la capacité entre le Canada et la Chine avait été réduite « en raison de problèmes géopolitiques ainsi que de pressions concurrentielles permanentes », puis réaffectée à l’Atlantique.

En revanche, « nous continuons d’observer une pression accrue de la concurrence et de la capacité de la part de transporteurs nationaux à très bas prix sur le marché, et plus particulièrement sur les routes régionales de l’Alberta, où nous sommes relativement peu présents », a souligné Mme Guillemette, faisant référence au principal rival national d’Air Canada, WestJet Airlines. L’expansion récente de Flair Airlines, le lancement prochain de Canada Jetlines et le transporteur à très bas prix Swoop, de WestJet, encombrent le même espace aérien que le transporteur à bas prix Rouge, d’Air Canada, lancé en 2012. WestJet veut également défier la domination transatlantique d’Air Canada.

36 % C’est le pourcentage d’augmentation par rapport à l’exercice précédent des coûts du carburant pour les jets.

Résultats plombés

La volatilité des prix du carburant reste une préoccupation constante. Air Canada a dépensé 244 millions en carburant au plus récent trimestre, soit 29 % de plus que l’an dernier, en raison de la hausse des prix et de la faiblesse du dollar canadien. Air Canada a affiché une perte nette de 231 millions, ou 85 ¢ par action, pour son quatrième trimestre clos le 31 décembre. Pour la même période un an plus tôt, elle avait réalisé un bénéfice net de 8 millions, ou 2 ¢ par action. Le bénéfice ajusté d’Air Canada, qui exclut l’impact des taux de change, s’est chiffré à 54 millions, ou 20 ¢ par action, en baisse par rapport à celui de 60 millions, ou 22 ¢ par action, un an plus tôt. Les revenus du transporteur aérien montréalais ont grimpé à 4,24 milliards, comparativement à ceux de 3,82 milliards du même trimestre un an plus tôt.

Pour l’ensemble de l’exercice, Air Canada a gagné 167 millions, contre 2,03 milliards pour l’exercice 2017. Les coûts du carburant pour les jets ont bondi de 36 % par rapport à l’exercice précédent, pour atteindre 3,97 milliards. Sur une base ajustée, le bénéfice par action a diminué de 40 % par rapport à l’année précédente, passant de 4,11 $ en 2017 à 2,45 $ en 2018.

Les revenus annuels ont augmenté de 11 % pour atteindre 18,07 milliards, alors que les produits auxiliaires ont augmenté de 13 %, surpassant la croissance des revenus passagers. Les frais de bagages et les surclassements ont ouvert la voie, suivis de la sélection des sièges et des privilèges préférentiels.