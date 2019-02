Quadriga n’a plus d’argent, reconnaît son avocat devant un tribunal

Halifax — QuadrigaCX, qui était autrefois l’un des plus importants marchés de cryptomonnaie au Canada, est maintenant à court d’argent. L’avocat de la société insolvable établie à Vancouver, Maurice Chiasson, a reconnu jeudi devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse que Quadriga n’avait plus rien. Me Chiasson a indiqué que Jennifer Robertson — la veuve du p.-d.g. et fondateur de la société, Gerald Cotten — devrait mettre de l’argent à la disposition de l’entreprise. Mme Robertson avait déjà versé 150 000 $ pour couvrir les coûts de fonctionnement, selon des documents judiciaires récents. Gerald Cotten est soudainement mort le 9 décembre alors qu’il voyageait en Inde. Il dirigeait l’entreprise depuis cinq ans.