Roger Massicotte nommé président d’Agropur

Roger Massicotte est devenu jeudi le nouveau président d’Agropur coopérative. Il succède à René Moreau, qui a annoncé son départ à la retraite. Roger Massicotte siège au conseil d’administration d’Agropur depuis 16 ans. Il y représente la région Mauricie-Portneuf. Il a occupé le poste de vice-président de la coopérative de 2017 à 2019 et préside le comité environnemental depuis 2010. Il est copropriétaire de la ferme Massicotte Holstein, située à Champlain. Cette ferme comporte un troupeau de 350 têtes holsteins et on y cultive 250 acres en culture en semis direct, peut-on lire dans le communiqué.