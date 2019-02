Aéronautique: la fin du A380 est confirmée

Photo: Michael Probst Associated Press

Toulouse — Le constructeur aéronautique Airbus a annoncé jeudi la fin prochaine de son programme de très gros porteur A380, qui n’a jamais remporté le succès commercial escompté. Le dernier exemplaire sera ainsi livré en 2021. Dans un communiqué, le président exécutif d’Airbus, Tom Enders, a expliqué que le carnet de commandes n’était plus suffisant pour permettre à l’avionneur de maintenir la production de l’A380. Entre 3000 et 3500 emplois pourraient être touchés par cette décision. Cependant, la compagnie a fait remarquer que la cadence de production de certains autres modèles de sa flotte était en croissance. L’Airbus A380 a fait sensation lorsqu’il est entré en exploitation il y a 12 ans, car il était le plus gros avion de ligne au monde, avec une capacité de quelque 800 passagers. Cependant, les attentes n’ont jamais été comblées en raison de sa forte consommation de carburant et d’une mécanique beaucoup plus élaborée qui l’expose à des risques plus élevés de panne.