Wall Street optimiste

Photo: Richard Drew Associated Press

Wall Street a avancé, mercredi, dans le sillage d’un vent d’optimisme quant au règlement du conflit commercial entre la Chine et les États-Unis, et à la perspective d’une sortie de crise budgétaire à Washington, permettant d’éviter un shutdown. Indicateur de référence, le S&P 500 a gagné 0,3 % à 2753,03 points. « On sent beaucoup d’enthousiasme sur le sujet des négociations commerciales ainsi que sur le shutdown », a indiqué Peter Cardillo de Spartan Capital. Alors que le président chinois, Xi Jinping, doit personnellement accueillir, vendredi à Pékin, une délégation de négociateurs américains, le président américain, Donald Trump , s’est dit prêt mardi à accorder un délai supplémentaire aux négociations « si nous sommes proches d’un vrai accord ».