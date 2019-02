Pour un événement qui se démarque

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Attirer du monde à un congrès, à une formation, à une séance de consolidation d’équipe ou à une simple réunion peut parfois être compliqué. Pourtant, à l’ère des vidéoconférences, de Skype et des nombreux outils de télétravail, le face à face devient de plus en plus nécessaire. Participer à un événement d’affaires permet d’accéder à de l’information, de découvrir des nouveautés et des tendances. C’est l’endroit pour dénicher de nouveaux talents ou pour se faire remarquer. Selon les experts, l’avantage le plus considérable de ces rencontres demeure les nombreuses occasions de réseautage.

Mais avant même de parler de la forme, il est important de définir le fond. Dès le départ, il est primordial de bien cerner le but de l’événement. Cela influencera tout le reste, selon qu’il sert à améliorer la collaboration au sein du groupe, à accroître les ventes, ou encore à gagner une nouvelle part du marché.

Voici sept aspects sur lesquels se pencher pour réussir un événement.

1. Le message

« Un événement, c’est un axe de communication. À la base, il faut bien comprendre le message que l’organisation veut passer. Le choix du conférencier devra être validé. Il aura l’habitude de s’adresser au type de clientèle cible de l’événement. »

Arlaine Cossette, directrice des opérations et présidente, La Firme

« Il faut que le sujet vienne capter l’intérêt des participants ou des invités. Il faut une plus-value, parce qu’aujourd’hui, on trouve facilement de l’information sur le Net. Lors d’un événement, l’info doit être plus que pertinente. Les conférenciers et les intervenants experts doivent être pertinents, mais surtout inspirants pour les congressistes. »

Nathanielle Fiset, présidente, Événements Momento inc.

« Les millénariaux cherchent du sens. Ils ne veulent pas perdre leur temps. Ils bougent rapidement et apprennent tout aussi vite. Pour eux, une expérience spectaculaire sera directe et personnalisée. Par exemple, si on leur dit que la compagnie devra augmenter ses ventes de 3 %, ils ne comprendront que si on leur explique comment y parvenir, et l’expérience qu’on leur suggère devra être liée à cette augmentation. »

Jason Katz, président, Atmosphère Communications événementielle

2. Le réseautage

« Lors de groupes de discussion avec d’anciens clients, tous nous disent la même chose : pendant des années on échange par Internet, mais à un certain moment, il faut se voir et partager l’information. Aujourd’hui, l’important, c’est le réseautage, c’est ce qui se passe en parallèle d’un congrès, dans les corridors ou encore dans les espaces réservés à cet effet. Les gens veulent pouvoir discuter. »

Ann Cantin, directrice, communications et mise en marché, Québec Destination affaires

« Il faut optimiser les échanges entre les convives, mais également entre les exposants/partenaires et les congressistes. »

Nathanielle Fiset

3. La bonne journée

« Quand on veut joindre l’utile à l’agréable, le mercredi ou le jeudi sont de belles journées. Par contre, si c’est un événement formateur, le mardi, c’est idéal. »

Arlaine Cossette

« Un congrès doit se tenir un mardi, un mercredi ou un jeudi. En semaine, et jamais le week-end. Idéalement, il ne dure qu’une journée, du matin jusqu’au cocktail de fermeture. »

Nathanielle Fiset

4. L’expérience

« Les activités proposées devront correspondre aux attentes des participants. Une activité de consolidation d’équipe doit être préparée des semaines à l’avance et elle doit impliquer les participants. Quand viendra le moment de l’activité, ils ne pourront que participer puisqu’ils auront contribué à sa conception. Il faut surtout opter pour l’authenticité. Les millénariaux ne se laissent pas duper et ça en prend beaucoup pour les impressionner. »

Jason Katz

« Aujourd’hui, c’est important de trouver la façon la plus originale possible de faire passer un message, même un message très corporatif. Les millénariaux veulent vivre des moments extraordinaires, c’est une clientèle axée sur le loisir, le bien-être et le temps pour soi. Même lors d’un colloque formel, il est important de proposer des activités intéressantes au moment des pauses. »

Arlaine Cossette

« Proposer des activités, c’est encore la meilleure façon de faire passer un message. L’important est de créer une activité liée à l’événement. »

Nathanielle Fiset

5. Le lieu

« On cherchera un lieu accessible en transport en commun ! Les gens aiment beaucoup sortir du contexte hôtelier, visiter des lieux inconnus où ils pourront vivre une nouvelle expérience. »

Nathanielle Fiset

« Si une entreprise n’a qu’une demi-journée à consacrer à une activité d’équipe, il est inutile d’aller jusque dans les Laurentides… Mais pourquoi ne pas penser à tenir cette réunion à l’extérieur, sur l’île Notre-Dame ou ailleurs ? »

Jason Katz

6. La technologie

« Pour attirer les millénariaux, la technologie joue un rôle important. On va utiliser les médias sociaux ou tout autre outil pour qu’ils prennent connaissance de l’événement. Ensuite, c’est à nous de trouver le meilleur moyen technologique pour leur faire vivre une expérience. »

Arlaine Cossette

« De plus en plus on organise des activités qui font appel aux technologies. Les gens sont curieux, ils aiment toucher et agir. On perd l’attention des participants avec un conférencier qui apparaît sur un écran. On veut amener le maximum de technologies dans un congrès ; un bracelet électronique pourra faciliter l’accréditation ou permettre l’accès à certains ateliers. On voit l’intérêt des gens quand on leur apporte des solutions interactives. »

Nathanielle Fiset

7. L’écologie

« Les actions écoresponsables sont toujours de mise. Il faut outiller l’événement et les congressistes avec des choix écoresponsables. Chaque geste compte dans cette industrie. Et apporter notre part nous rend conscients de notre empreinte écologique et crée chez les congressistes une implication plus écologique lors des événements. »

Nathanielle Fiset