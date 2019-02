Parce que Québec, c’est Québec!

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

En 2014, la ville de Québec a reçu 448 000 touristes d’affaires, dont plus de 67 000 venus de l’extérieur du Canada. Cette même année, ces derniers ont dépensé près de 130 millions, et 2475 emplois réguliers à temps plein ont été associés à cette activité touristique.

Selon des chiffres plus récents, en 2016, 512 887 nuitées ont été vendues dans 45 établissements hôteliers de la région, ce qui en fait la quatrième destination canadienne pour son nombre de congrès internationaux, tout juste derrière Montréal, Toronto et Vancouver.

Toutefois, même si elle se réjouit de ces plus récentes statistiques, il n’est pas question pour Ann Cantin de se reposer sur ses lauriers. En effet, la directrice des communications et de la mise en marché de Québec Destination affaires court plus qu’elle ne marche, et nous l’avons jointe en plein coeur du Centre des congrès de Québec, où elle veillait à l’aménagement d’un stand de l’événement Routes Americas 2019. Cet important forum de développement aérien des Amériques se tenait en effet du 12 au 14 février dernier dans la capitale québécoise, et pour une première fois au Canada.

« Été comme hiver, ça n’arrête pas beaucoup entre la promotion, la mise en marché et l’équipe des délégués qui se déplace pour faire valoir la ville », explique Mme Cantin.

Tout se fait à pied

La situation et l’accès à la ville de Québec jouent beaucoup dans sa popularité : « Avec un aéroport international offrant des vols quotidiens vers Montréal et Toronto, plaque tournante pour les vols internationaux, et la proximité de la côte est américaine en voiture, Québec est stratégiquement située », rappelle la directrice qui ajoute « qu’une fois arrivé dans la ville, tout se fait à pied. Si l’événement a lieu au Centre des congrès ou au Château Frontenac, on est en plein centre-ville. C’est un avantage puisqu’on peut laisser la voiture au stationnement tout le temps du congrès ».

Ce voisinage et cette proximité entre les installations sont recherchés par les participants puisqu’ils constituent autant d’occasions de réseautage. « Il n’est pas rare que les congressistes se croisent sur les terrasses et dans les restos de la Grande Allée et du Vieux-Québec, et alors le congrès se poursuit et les gens continuent à réseauter », illustre Ann Cantin.

Mais il n’y a cependant pas que des grands congrès à Québec, et aujourd’hui, la ville doit répondre aux besoins d’une nouvelle clientèle, avec des endroits tout à fait inusités où les participants vivront une expérience différente.

Ann Cantin pense au Manège militaire récemment rénové, qui peut accueillir jusqu’à 1300 convives, ou encore le Musée huron-wendat avec sa salle multifonctionnelle pouvant s’adapter et recevoir jusqu’à 120 personnes en formule cocktail. Entourage sur le lac, au lac Beauport, est également un nouveau complexe où l’on promet des réunions productives grâce à un concept « unique, inspirant et ressourçant ». On y propose des rencontres basées sur un mode de vie actif et axées sur le bien-être avec animations de yoga.

« Il y a aussi l’auberge Saint-Antoine, qui est une expérience en soi, située sur le bord du fleuve et avec une table impressionnante », précise Ann Cantin. Et même l’archiconnu Château Frontenac réserve des surprises avec son nouveau restaurant gastronomique Le Sam.

« Notre offre s’adapte à la réalité de la nouvelle génération sans oublier les générations qui sont toujours là », ajoute-t-elle.

Vivre « un wow »

Si on s’attardait auparavant d’abord à la réalisation d’un l’événement, aujourd’hui, on est axé sur l’utilisateur final, « celui qui doit vivre “un wow”, celui qui, pour s’inscrire, exige une réunion qui tourne autour de ses besoins ». La directrice poursuit : « Je pense que l’expérience client est devenue tellement pointue que c’est ce qui est le plus important dans chacun des établissements à Québec. On veut permettre aux organisateurs de générer ce “wow” et de passer à l’histoire pour avoir mis sur pied le meilleur événement. » C’est toute l’équipe de Québec Destination affaires qui offre son soutien et trouve des pistes de solution. Parce qu’elle connaît bien son produit, elle permet d’offrir des expériences différentes axées sur l’utilisateur final.

Mais s’il semble tout naturel de tenir un événement d’affaires à Québec, c’est aussi grâce à sa gastronomie. En décembre dernier, Ann Cantin a tenu des groupes de discussion à Washington et à Chicago rassemblant des organisateurs de congrès qui ont l’habitude de parcourir le monde : « Ils avaient tous un souvenir gastronomique unique de Québec et chacun y allait de son meilleur plat goûté ici. » Au cours de la dernière année seulement, de nombreux restaurants ont ouvert leurs portes. Mais, adresses connues ou nouvelles, Québec offre une cuisine traditionnelle concoctée à partir de produits locaux, des tables gastronomiques, de nombreux restos de quartier, et on trouve de nombreuses microbrasseries où aller trinquer. « Ce sont des endroits qui nous font vivre des expériences chaque fois qu’on les visite », conclut Ann Cantin.