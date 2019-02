Perte pour Shopify

Ottawa — Shopify a réduit sa perte de moitié au quatrième trimestre. La société de commerce électronique installée à Ottawa a affiché mardi une perte de 1,5 million $US, ou 1 ¢US par action, comparativement à une perte de 3 millions, ou 3 ¢US par action, l’an dernier. Ses revenus trimestriels sont passés de 222,8 millions à 343,9 millions. Shopify a annoncé un résultat ajusté de 26 ¢US, contre 15 ¢US au quatrième trimestre de 2017. Pour l’exercice, Shopify a encaissé une perte de 64,6 millions, ou 61 ¢US par action, après avoir épongé une perte de 40 millions, ou 42 ¢US par action, un an plus tôt. Ses revenus sont passés de 673,3 millions à 1,07 milliard.