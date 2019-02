Molson Coors fait face au déclin de la bière

Photo: David Zalubowski Associated Press

Molson Coors prévoit de continuer à offrir davantage de boissons de qualité supérieure et novatrices, y compris une gamme de boissons infusées au cannabis qui sera lancée prochainement, alors qu’il doit composer avec une baisse de la demande pour la bière en Amérique du Nord. « Les consommateurs boivent un peu moins, mais mieux », a observé le chef de la direction, Mark Hunter, au cours d’une conférence téléphonique avec des analystes, après la publication des résultats financiers du quatrième trimestre clos le 31 décembre. Les ventes nettes ont totalisé 2,42 milliards $US, contre 2,58 milliards un an plus tôt. Pour l’ensemble de l’exercice, le bénéfice net du brasseur a diminué pour s’établir à 1,12 milliard sur des revenus de 10,8 milliards, contre 1,56 milliard sur des revenus de 11 milliards en 2017.