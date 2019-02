Ottawa — La cadence annuelle des mises en chantier a ralenti en janvier, par rapport à décembre, a indiqué vendredi la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Le taux annuel désaisonnalisé des mises en chantier s’est établi à 207 968 unités pour le premier mois de l’année, contre 213 630 en décembre. Le nombre annualisé de mises en chantier dans les centres urbains a diminué de 2,1 % en janvier pour s’établir à 190 912 unités, les mises en chantier de maisons individuelles dans les centres urbains ayant chuté de 10,4 % pour atteindre 44 559 unités. Le nombre annualisé de projets de logements collectifs, tels que les copropriétés, les appartements et les maisons en rangée, a augmenté de 0,7 % pour atteindre 146 353 unités. La moyenne mobile sur six mois du nombre annualisé et désaisonnalisé des mises en chantier s’est établie à 208 131 en janvier, contre 207 171 en décembre.