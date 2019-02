Amazon pourrait renoncer à New York

Photo: Don Emmert Agence France-Presse

New York — Les critiques d’élus new-yorkais pourraient pousser Amazon à renoncer à implanter un nouveau siège, avec 25 000 emplois à la clé, dans la capitale financière américaine. C’est ce qu’affirme le Washington Post, citant deux sources anonymes. Depuis plusieurs semaines, le projet new-yorkais fait l’objet d’une pluie de critiques d’hommes politiques locaux et de certains résidents du quartier de Long Island City — situé à Queens, juste en face de Manhattan — où Amazon a annoncé son intention de s’implanter. Ils craignent une explosion des loyers, un métro surchargé et un exil forcé des classes moyennes au profit des cadres d’Amazon. Autre critique récurrente : les avantages fiscaux offerts par la Ville et l’État de New York à Amazon, quelque 3 milliards de dollars au total, dans le cadre d’un accord négocié sans concertation publique par le gouverneur et le maire de l’État de New York. Le Washington Post appartient au p.-d.g. et fondateur du géant de la vente en ligne, Jeff Bezos.