L’action de Héroux-Devtek décolle

Héroux-Devtek a vu son action décoller à la Bourse de Toronto. Pendant la période de trois mois terminée le 31 décembre, le spécialiste des trains d’atterrissage a bénéficié de l’apport de ses deux plus récentes acquisitions, soit l’américaine Beaver Aerospace et l’espagnole CESA. L’entreprise établie à Longueuil a dévoilé un bénéfice net de 7,4 millions, ou 20 ¢ par action, par rapport à 626 000 $, ou 2 ¢ par action, au troisième trimestre de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires a totalisé 144,5 millions, contre 97 millions à la même période l’an dernier. La contribution de Beaver et CESA a été de 39,6 millions, tandis que la croissance interne des revenus a été de 8 %. Sur le parquet torontois, le titre de la société a clôturé à 13,98 $, en hausse de 1,25 $ ou 9,8 %.