Cannabis: deux autres succursales syndiquées

Deux autres succursales de la Société québécoise du cannabis viennent d’être officiellement syndiquées, cette fois à Trois-Rivières et à Mascouche. C’est le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools, rattaché à une fédération de la CSN, qui a syndiqué ces salariés. Il s’agit d’une première percée à la Société québécoise du cannabis pour la centrale syndicale. Jusqu’ici, le seul syndicat qui avait vu ses requêtes en accréditation acceptées à la SQDC est celui des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, affilié à la FTQ. Les deux autres succursales de la SQDC qui sont présentement dotées d’un syndicat des TUAC-FTQ sont celles de Rimouski et de Rosemont–La Petite-Patrie, à Montréal.