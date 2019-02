Profit en hausse pour Saputo

Saputo a affiché jeudi un bénéfice de 342 millions pour son plus récent trimestre, en hausse par rapport à celui de 337 millions réalisé à la même période un an plus tôt. Le profit par action du géant des produits laitiers et des fromages s’est établi à 87 ¢ pour le trimestre clos le 31 décembre, comparativement à 86 ¢ à la même période l’année précédente. Les revenus du troisième trimestre de Saputo ont totalisé 3,58 milliards, en hausse par rapport au chiffre d’affaires de 3,02 milliards de l’année précédente, ce qu’elle a attribué à ses acquisitions. Sur une base ajustée, Saputo a dit avoir gagné 44 ¢ par action, alors que son profit ajusté par action était de 47 ¢ un an plus tôt.