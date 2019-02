Amazon investit dans la conduite autonome

San Francisco — Aurora, start-up américaine spécialisée dans la voiture autonome, a annoncé jeudi avoir levé 530 millions de dollars, dont une partie « importante » provenant du géant Amazon, toujours à la recherche de moyens pour réduire ses coûts de livraison. Ce tour de table valorise Aurora, fondée par des anciens de Google, Tesla et Uber, à plus de 2,5 milliards. « Nous cherchons en permanence à investir dans des entreprises innovantes et qui ont le consommateur pour obsession, et Aurora est exactement ça », a dit un porte-parole d’Amazon. Avec cet investissement, Amazon rejoint les autres géants tech présents dans la voiture autonome : Alphabet/Google (Waymo), mais aussi Uber et son concurrent Lyft, ou même Apple, entre autres… Aurora avait annoncé l’an dernier son premier partenariat stratégique, avec le constructeur Volkswagen.