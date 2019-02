Règlement en vue chez Tim Hortons

Photo: Doug Ives La Presse canadienne

Tim Hortons et une association représentant certains de ses franchisés mécontents sont sur le point de parvenir à un règlement dans le cadre de deux actions collectives que le groupe a intentées contre la chaîne de cafés. Une source proche des dossiers indique que les deux parties ont soumis au juge une liste de conditions signée, mercredi. Les poursuites allèguent que Restaurant Brands International, la société mère de Tim Hortons, a utilisé de façon inappropriée l’argent d’un fonds national de publicité et a interféré avec le droit des franchisés de s’associer. Les allégations ont été rejetées par RBI et n’ont pas été prouvées devant les tribunaux.