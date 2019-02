GM engrange des profits

Detroit — Le géant américain de l’automobile General Motors a engrangé un profit de 8,1 milliards $US en 2018, après avoir obtenu un meilleur prix pour ses véhicules aux États-Unis, son marché le plus lucratif. GM avait encaissé une perte de 3,9 milliards l’année précédente, en raison d’une énorme charge comptable. Le profit avant taxes de GM s’est chiffré à 10,8 milliards en Amérique du Nord, ce qui signifie que chacun des quelque 46 500 travailleurs syndiqués aux États-Unis recevra un chèque de 10 750 $US, contre 11 500 $US l’an dernier. Le bénéfice net de GM s’est établi à 5,58 $US par action en 2018. Son bénéfice ajusté a été de 6,54 $US par action.