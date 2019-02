États-Unis: recul du déficit commercial

Washington — Le déficit commercial des États-Unis a fortement diminué en novembre (–11,5 %) sous l’effet d’une baisse sensible des importations, en particulier en provenance de la Chine, frappée par des taxes douanières punitives, a annoncé mercredi le département du Commerce. Le déficit des biens et services s’est établi à 49,3 milliards $US avec des exportations en baisse de 0,6 % et des importations en baisse de 2,9 %. Pour autant, cumulé sur les onze premiers mois de l’année, ce déficit atteint 552,26 milliards, en progression de 10,4 %. Le déficit cumulé avec la Chine atteint 378,9 milliards contre 342,1 milliards pour la même période de 2017. Le déficit des biens avec le Canada a, lui, baissé de 1,3 milliard à 800 millions.