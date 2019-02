Suncor réclame la fin des réductions obligatoires

Calgary — Suncor Énergie demande au gouvernement de l’Alberta de mettre un terme plus tôt que prévu au programme de réduction de production pétrolière mis en place le 1er janvier en raison de ses « conséquences inattendues ». La pétrolière a fait valoir que le programme conçu pour libérer de la capacité de stockage de brut et désengorger le réseau de pipelines d’exportation a réduit l’escompte de prix du pétrole canadien au point que l’expédition de pétrole brut par chemin de fer aux États-Unis n’est plus viable financièrement. Suncor a ajouté qu’elle a comptabilisé une perte nette de 280 millions au quatrième trimestre de 2018. Son prix moyen réalisé pour le bitume brut n’avait été que de 7,96 $ le baril, contre 42,80 $ au quatrième trimestre de 2017. Son prix moyen réalisé pour le brut synthétique valorisé a été de 46,07 $, comparativement à 70,55 $.