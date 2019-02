Domtar hausse ses profits et ses prévisions

Domtar a dévoilé un bénéfice net de 87 millions $US, soit 1,38 $US par action, pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre, comparativement à une perte nette de 386 millions, ou 6,16 $US par action, pour la même période un an plus tôt. Le bénéfice ajusté du plus récent trimestre s’est établi à 103 millions, ou 1,63 $US par action, contre 40 millions, ou 64 ¢US par action. La société a dit s’attendre à ce que ses livraisons de papier s’améliorent cette année, grâce à une hausse de la demande, et à ce que les prix continuent à s’améliorer. L’entreprise a annoncé récemment qu’elle hausserait ses prix pour la majorité de ses catégories de papiers.