Le prix du carburant nuit à WestJet

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Calgary — La hausse des prix du carburant a grugé le profit net de WestJet au quatrième trimestre, le faisant reculer de 39 % par rapport à la même période un an plus tôt. Les revenus tirés des passagers ont progressé de 7 %, mais les prix du carburant ont bondi de 21 % à 304,9 millions. WestJet a affiché un profit de 29,2 millions pour son quatrième trimestre, en baisse par rapport à celui de 47,8 millions de la même période un an plus tôt. Le bénéfice par action a atteint 26 ¢ pour le trimestre clos le 31 décembre, comparativement à celui de 41 ¢ réalisé à la même période en 2017. Pour l’ensemble de l’exercice, WestJet a engrangé un bénéfice de 91,5 millions, soit 80 ¢ par action, en baisse par rapport à celui de 279,1 millions, ou 2,38 $ par action, réalisé un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 4,73 milliards en 2018 contre 4,51 milliards en 2017.