L’aéroport O’Hare, le plus achalandé aux États-Unis

Chicago — L’aéroport international O’Hare de Chicago a été le plus achalandé des États-Unis l’an dernier, surpassant Hartsfield-Jackson d’Atlanta pour la première fois en quatre ans. La Federal Aviation Administration (FAA) a publié lundi des données indiquant qu’O’Hare avait enregistré plus de 903 000 arrivées et départs en 2018. L’aéroport d’Atlanta se classait au deuxième rang avec plus de 895 000 arrivées et départs. L’aéroport international de Los Angeles, l’aéroport international de Dallas-Fort Worth et l’aéroport international de Denver complétaient la liste des cinq premiers.