Croissance accélérée en Russie

Moscou — La croissance de l’économie russe s’est accélérée à 2,3 % en 2018, soit nettement plus que prévu par le gouvernement et le Fonds monétaire international (FMI), selon la première estimation publiée lundi par l’institut statistique Rosstat. Le taux de croissance du PIB est non seulement supérieur à celui de 2017 (1,6 %) mais aussi aux prévisions du ministère de l’Économie (1,8 %) et du FMI (1,7 %). L’économie russe a renoué avec la croissance en 2017, après deux ans de récession en 2015-2016.