L’Impériale renoue avec la rentabilité au quatrième trimestre

Calgary — La pétrolière Impériale a affiché vendredi un bénéfice de 853 millions pour son quatrième trimestre, comparativement à une perte de 137 millions au même moment l’an dernier. Le bénéfice par action de l’entreprise de Calgary a atteint 1,08 $, comparativement à une perte de 16 ¢ par action il y a un an. Ses revenus trimestriels sont passés de 8,08 milliards à 7,89 milliards. Pour l’exercice, la compagnie annonce un bénéfice de 2,31 milliards ou 2,86 $, contre 490 millions ou 58 ¢ par action. La société mère, Exxon Mobil, a vu son bénéfice net reculer à 6 milliards $US au quatrième trimestre, soit 1,41 $US par action, contre 8,38 milliards un an plus tôt.



Avec Le Devoir