Décès du cofondateur de Tim Hortons

Photo: Aaron Harris La Presse canadienne

Ron Joyce, le cofondateur de la chaîne de café et de restauration rapide Tim Hortons, est mort à l’âge de 88 ans. La cause du décès de l’homme natif de Tatamagouche, en Nouvelle-Écosse, n’a pas encore été communiquée. Le milliardaire canadien était reconnu pour ses oeuvres philanthropiques. Il avait d’ailleurs reçu l’Ordre du Canada en 1992 pour la création et la gestion de la Fondation Tim Horton pour les enfants. L’homme d’affaires avait été le premier à investir dans le projet commercial de l’ancien hockeyeur, en 1964, qui s’est métamorphosé depuis en une chaîne multinationale.