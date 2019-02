É.-U.: chômage en hausse

Washington — La paralysie partielle des administrations américaines a fait grimper le taux de chômage aux États-Unis en janvier, mais n’a pas entamé le dynamisme du marché du travail, où les embauches ont encore été pléthore. Le taux de chômage a avancé d’un dixième de point de pourcentage à 4 % le mois dernier, au plus haut depuis sept mois, notamment à cause de la mise au chômage forcé de milliers de fonctionnaires pendant l’impasse budgétaire du shutdown, selon les chiffres du département du Travail publiés vendredi. Le marché du travail est toutefois resté très dynamique avec 304 000 créations d’emplois, un sommet depuis un an. Ces nouvelles embauches massives scellent le record de 100 mois d’affilée de création d’emplois, a souligné Chris Low de FTN Financial.