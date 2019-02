Première convention à la Buanderie Blanchelle

Quelque 150 travailleuses à bas salaire de la Buanderie Blanchelle, une buanderie industrielle à Saint-Jean-sur-Richelieu, étaient contraintes de faire des heures supplémentaires obligatoires, tant les délais à respecter, notamment pour les clients américains, étaient serrés. Plus tôt cette semaine, c’est dans une proportion de 95 % qu’elles ont ratifié leur première convention collective. Celle-ci prévoit des augmentations de salaire de l’ordre de 8,3 % sur trois ans. De plus, plusieurs primes ont été instaurées et deux congés mobiles ont été ajoutés. La convention prévoit également la possibilité d’une retraite progressive. Enfin, l’obligation de faire des heures supplémentaires a également été encadrée afin de mieux concilier le travail et la famille.