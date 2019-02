États-Unis: le «shutdown» a fait monter le chômage à 4% en janvier

Le taux de chômage aux États-Unis est remonté un peu en janvier à cause du shutdown, qui n’a cependant pas affecté les embauches, très nombreuses, selon les chiffres du département du Travail publiés vendredi.

Le taux de chômage a avancé d’un dixième de point de pourcentage à 4 % le mois dernier, au plus haut depuis sept mois, notamment à cause de la mise au chômage forcé de milliers de fonctionnaires pendant l’impasse budgétaire, précise le ministère.

Le marché du travail est toutefois resté très dynamique avec 304 000 créations d’emplois, un sommet depuis un an.

C’est bien au-dessus des prévisions des analystes qui misaient sur 160 000 embauches et un taux de chômage stable à 3,9 %.

Le ministère a fortement révisé en baisse les créations d’emplois de décembre qui ressortent à 220 000 au lieu des 312 000 annoncés.

En moyenne sur les trois derniers mois, l’économie américaine a créé 241 000 emplois mensuels.

La fermeture partielle de l’administration, qui a duré 35 jours, n’a pas affecté l’enquête réalisée auprès des entreprises qui fait le compte des embauches.

Les fonctionnaires fédéraux restent en effet comptés comme employés, même s’ils n’ont pas travaillé ou ont travaillé sans être payés.

« Il est probable que certaines industries du secteur privé aient souffert du shutdown, mais nous ne sommes pas en mesure de quantifier cet impact », écrit le ministère.

En revanche, dans l’enquête portant sur le taux de chômage et réalisée auprès des ménages, le nombre de « renvois temporaires » a augmenté de 175 000 le mois dernier et contribué à faire grimper le taux de chômage à 4 % pour la première fois depuis juin.

Le nombre de chômeurs a gonflé de 241 000, à plus de 6,5 millions. « L’impact de la fermeture partielle de l’administration a contribué à la hausse de ces chiffres », reconnaît le ministère.

Autre conséquence de la paralysie administrative, les emplois à temps partiel ont fait un bond d’un demi-million, pour atteindre 5,1 millions, au plus haut depuis septembre 2017.

« Tous ces emplois sont intervenus dans le secteur privé et reflètent sans doute l’impact du shutdown », admet encore le département du Travail alors que des fonctionnaires sans travail ont dû chercher des emplois temporaires.

Au rang des bonnes nouvelles, le taux de participation au marché du travail a encore progressé pour atteindre 63,2 %, son plus haut niveau depuis septembre 2013. Cela reflète généralement une confiance dans l’économie puisque davantage de personnes travaillent ou cherchent à travailler.

C’est le secteur des loisirs et de l’hôtellerie qui a le plus embauché (74 000), suivi du bâtiment (52 000) et du secteur de la santé (42 000).

Au total, le secteur des services, de loin le premier employeur, a créé 224 000 postes tandis que le secteur de production de biens en a créé 72 000, ce qui est tout de même la meilleure performance depuis 11 mois.

Quelque 13 000 embauches sont intervenues dans le secteur manufacturier.

Le salaire horaire moyen a peu augmenté, n’avançant que de 0,1 % (3 cents), alors que les analystes projetaient +0,2 %, après une hausse plus substantielle en décembre (10 cents).