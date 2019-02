La Suisse, New York et maintenant la France. Bombardier Transport cumule les ratés depuis trois semaines.

Au tour de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) de se plaindre de la qualité des nouveaux trains reçus. L’entreprise ferroviaire publique française a confirmé l’information publiée par le quotidien Le Parisien faisant état de critiques dirigées contre Bombardier Transport. « On a un problème avec Bombardier », fournisseur des nouveaux trains Regio 2N, a dénoncé le patron de SNCF Transilien, Alain Krakovitch. « Il était prévu qu’on ait, pour début 2019, 42 nouvelles rames […] on en a reçu 32, sauf que les dernières rames qu’on a reçues n’ont pas un niveau de qualité satisfaisant du tout ». Il a cité « des non-qualités industrielles, comme des vis mal serrées, des câblages déficients […] Dès la première utilisation, la rame a une panne. C’est évidemment insupportable ! » Les défauts touchent 8 des 32 rames, mais la SNCF a pris la décision de ne plus « réceptionner les rames ».

Bombardier France, qui fabrique ces trains à son usine de Crespin, « est consciente et s’excuse des désagréments que cela engendre pour les voyageurs ». « Mais les difficultés de la ligne R ne peuvent se résumer au Regio 2N », s’est-elle défendue, soutenant que « de nombreuses pannes du Regio 2N concernent des équipements fournis par l’exploitant et ne sont pas du ressort de Bombardier ». Et Bombardier Transport d’ajouter que ces différents incidents ne reflètent pas les performances globales de fiabilité et de disponibilité des Regio 2N de la ligne R, qui s’avèrent en janvier 2019 meilleures que les objectifs contractuels fixés par la SNCF. Les livraisons sur la ligne R « seront à l’heure, conformément [aux] engagements vis-à-vis de la SNCF et d’Île-de-France Mobilités », a aussi assuré Bombardier.

Cette sortie de la SNCF a lieu quelques jours après les doléances formulées vendredi par le patron de la Société de transport de New York. Andy Byford a qualifié de « pénibles » et « déprimantes » les difficultés rencontrées sur les voitures R179 circulant sur plusieurs lignes de New York. Il avait suspendu toute nouvelle livraison dans l’attente d’une résolution des problèmes techniques. Bombardier avait reconnu sa responsabilité et promis un règlement rapide. La reprise des livraisons a été annoncée mardi. Bombardier a livré 160 des 300 voitures commandées, fabriquées à son usine de Plattsburgh.

Le 10 janvier, Bombardier Transport était montrée du doigt, cette fois par les Chemins de fer fédéraux suisses, CFF refusant également de prendre livraison de nouveaux trains tant que ceux mis en service, après quelque cinq ans de retard, n’étaient pas réparés. Des problèmes concernant les portes, la fiabilité des trains et le confort des passagers étaient mentionnés. Bombardier s’est engagée à régler le tout dans les prochaines semaines.

Ce contrat suisse, signé en 2010, portait à l’origine sur la livraison de 59 rames, pour une contrepartie de 2,12 milliards. S’il est assorti d’une pénalité de plus de 660 000 $ par rame par semaine de retard, la possibilité que cette clause soit exercée n’a pas été évoquée.



Avec l’Agence France-Presse