SNC: inquiet, Legault ne blâme pas Ottawa

Photo: Adrian Wyld La Presse canadienne

Lundi, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, avait décoché une flèche à l’endroit du gouvernement Trudeau en évoquant « l’inaction fédérale sur l’enjeu légal ». Or François Legault ne va pas jusqu’à blâmer Ottawa pour son refus d’offrir à SNC-Lavalin une solution lui permettant de tourner facilement la page sur son passé trouble. En point de presse à Gatineau jeudi, le premier ministre a toutefois invité le gouvernement Trudeau à « évaluer minutieusement » la situation. « Je ne veux pas perdre ce siège social. Je suis très inquiet. SNC-Lavalin devient une cible en raison de la valeur [de l’action] qui est très faible et à cause de cette cause pendante avec Ottawa qui n’aide pas. » En octobre, les procureurs fédéraux ont refusé de négocier un accord de réparation avec elle pour les accusations de corruption liées au régime de l’ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi.