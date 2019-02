Fondaction dans Brault & Bouthillier

Fondaction a annoncé un investissement de plus de 5 millions dans Brault & Bouthillier, le plus grand distributeur de matériel éducatif de langue française au Québec, « permettant ainsi de maintenir la propriété québécoise de cette entreprise fondée en 1944, qui emploie plus de 120 personnes, à sa place d’affaires de Montréal », peut-on lire dans le communiqué. Cet investissement « nous permettra de poursuivre notre croissance hors Québec et sur le marché du détail, via l’acquisition ou l’ouverture de nouveaux magasins », a précisé le président de l’entreprise, Paul Le Brun.