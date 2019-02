Zone euro: frein sur la croissance

Bruxelles — La croissance a nettement ralenti en zone euro l’an dernier, dans un climat plein d’incertitudes alimentées par les menaces protectionnistes américaines et le risque accru d’un divorce brutal entre l’UE et le Royaume-Uni. Selon une première estimation de l’Office européen des statistiques, Eurostat, la croissance du PIB dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique s’est établie à 1,8 % en 2018, loin derrière les 2,4 % atteints en 2017. Les principaux pays de la zone sont tous affectés : l’Allemagne a révisé mercredi sa prévision de croissance pour 2019, alors que les déboires de son secteur automobile s’accumulent. La France a vu son activité enrayée en 2018 et le pays n’est toujours pas sorti de la crise des gilets jaunes. Quant à l’Italie, elle est entrée en récession fin 2018. Seul point positif : le taux de chômage est resté stable à 7,9 % en décembre, ce qui est le niveau le plus bas depuis dix ans.