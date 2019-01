WSP vise 10%

WSP Global a dévoilé mercredi un plan stratégique qui prévoit une croissance des revenus de plus de 10 % d’ici 2021, ce qui permettrait à son chiffre d’affaires d’atteindre environ 9 milliards. La prévision a fait grimper le cours de l’action de la firme d’ingénierie de 4,8 % à 67,51 $ à la Bourse de Toronto. L’effectif de l’entreprise montréalaise est passé de 17 000 employés en 2014 à 48 000 employés actuellement. Soutenus par des acquisitions de sociétés telles que le groupe new-yorkais Parsons Brinckerhoff, les plans d’expansion de WSP se poursuivront. Le chef de la direction de WSP Global, Alexandre L’Heureux, a indiqué que des « fusions et acquisitions ciblées » et des « stratégies de croissance interne » permettraient à l’entreprise de croître au cours des trois prochaines années .