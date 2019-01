La Caisse s’associe à OMERS et acquiert IDI

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) accélère son virage dans l’immobilier industriel, un secteur où elle peut faire des affaires avec des géants du commerce électronique, en mettant la main sur IDI Logistics pour près de 4,7 milliards. Cette somme a été allongée à la fin de novembre par le bras immobilier de l’institution, Ivanhoé Cambridge, dans le cadre de sa transaction avec Brookfield Asset Management. Mercredi, l’institution a recruté un allié de taille en annonçant un partenariat en parts égales avec le Groupe immobilier Oxford — la filière immobilière du gestionnaire ontarien de régimes de retraite ontarien OMERS. IDI Logistics, d’Atlanta, exploite un portefeuille de 111 actifs et compte parmi ses clients des géants comme Amazon, Wayfair, Costco et Wal-Mart.