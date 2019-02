Conjuguer retraite et immigration de première génération

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Pour quiconque vit au Québec depuis toujours, la préparation à la retraite représente déjà un défi de taille. Dans l’atteinte d’un objectif d’épargne adéquat, la somme d’informations à connaître et d’outils à maîtriser relève donc d’un important pari pour un immigrant de première génération. Entrevue avec Pierre-Franck Honorin, directeur de section, Nouveaux arrivants et Communautés culturelles chez Desjardins.

Que doivent d’abord savoir les nouveaux arrivants au sujet des régimes publics et privés disponibles au Québec et au Canada ?

Ils doivent prendre conscience qu’il y a une très grande différence entre nos régimes et ceux des autres pays. Il faut par exemple leur expliquer que les retraites publiques et privées dépendent du nombre d’années au Canada, des sommes versées année après année et qu’elles sont plafonnées. Dans certains pays, les retraites publiques sont jumelées aux retraites d’employeur, et l’employé s’attend à obtenir une retraite confortable quand arrivera le temps de se retirer de la vie active. C’est dès leur arrivée que nous devons leur expliquer l’incidence de l’épargne retraite, gouvernementale, d’entreprise et personnelle, en les guidant adéquatement. Dans l’esprit de plusieurs immigrants, il reste l’idée que l’entreprise pour laquelle ils vont travailler au Québec va automatiquement cotiser à la retraite pour eux. Il y a vraiment un pont à faire en matière d’éducation pour leur donner l’heure juste et les outiller.

Pour une partie des immigrants, il existe une possibilité de double imposition au moment du décaissement des régimes cotisés. Qu’en est-il ?

Le Canada a signé certaines ententes pour éviter une double imposition avec plusieurs pays dans le monde. Par exemple, au moment de sa retraite, une personne qui a travaillé et cotisé une partie de sa vie en Italie va recevoir une somme pour laquelle elle sera imposée par le gouvernement italien. Cette personne va encore devoir déclarer ces revenus-là ici, en plus de ceux touchés au Québec, mais elle pourra déduire ce qui a été versé en Italie. Il y a toutefois des pays où un individu pourrait être amené à payer deux fois sur les mêmes sommes, sans obtenir de crédit d’impôt. Il est important pour les arrivants de première génération de s’informer afin de connaître le régime de disposition d’imposition qui existe entre les deux pays. Quand le dossier est un peu plus complexe, on peut inviter les gens à faire appel à un spécialiste en fiscalité internationale de façon à voir comment une solution légale peut être trouvée.

Les transferts internationaux à la famille élargie sont monnaie courante pour les ressortissants de certains pays. Comment concilier cette réalité avec le défi d’accumuler de l’épargne suffisante en vue de la retraite ?

Une personne qui vient travailler ici a effectivement parfois le poids de continuer à aider financièrement les proches qui sont restés dans le pays d’origine. Une partie du salaire que celle-ci reçoit est donc envoyée à l’étranger. Nous faisons par conséquent face à une nouvelle réalité : comment effectuer des transferts de fonds de manière sécuritaire à un coût accessible, de façon à ce qu’une somme soit acheminée sur une base régulière à la famille. Nous allons accompagner les gens, ce qui nous permet de voir si la personne a un projet de vie au Canada à court, moyen ou long terme, si elle envisage de faire venir sa famille ou de retourner dans son pays pour sa retraite.

Pour bien préparer sa retraite, tout nouvel arrivant doit pouvoir planifier un budget en tenant compte de la réalité d’ici. Quelle stratégie faut-il mettre en avant ?

Les dépenses d’un nouvel arrivant sont souvent un défi à l’arrivée au Québec, car cela impose beaucoup d’achats qui, parfois, n’ont pas été prévus. La première étape pour leur projet de retraite est de tenir un budget qui lui permettra de réaliser pleinement tous leurs projets financiers, y compris leur projet de retraite. Parallèlement, il faut mettre un accent particulier sur les différents régimes de retraite offerts au Canada qui permettront de réaliser les projets de retraite ainsi que les autres projets de vie. Il y a beaucoup de choses à expliquer concernant la réalité d’ici, et l’objectif est d’informer les nouveaux arrivants afin qu’ils aient tous les outils en main pour maximiser leur intégration.