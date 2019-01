Bombardier reprend à New York

La Société de transport de New York (NYCTA) a indiqué mardi que Bombardier avait recommencé à lui faire parvenir des voitures de métro, la suspension des livraisons annoncée la semaine dernière ayant été levée. Le patron de la NYCTA, Andy Byford, avait indiqué la semaine dernière que les livraisons de nouvelles voitures étaient suspendues jusqu’à ce que les voitures déjà livrées soient réparées. Il avait alors évoqué des problèmes avec le logiciel du système de chauffage, ventilation et climatisation, des ressorts entre les voitures et des portes qui « suintent de pétrole ». Bombardier a indiqué qu’elle avait maintenant livré plus de la moitié des 300 voitures commandées. Ces véhicules sont construits aux installations de l’entreprise à Plattsburgh.