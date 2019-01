Le pétrole alimente le CN

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a vu son chiffre d’affaires annuel bondir de 10 % à 14,32 milliards pour son exercice 2018, alimenté par la hausse des revenus liés au transport de pétrole et de produits chimiques. Les revenus du quatrième trimestre tirés des livraisons de pétrole et de produits chimiques ont progressé de 50 % d’une année à l’autre, ce qui a contribué à une croissance de 20 % à 2,66 milliards pour l’ensemble de l’exercice. Cette poussée reflète l’état du projet de canalisation 3 d’Enbridge, qui ne devrait pas être opérationnel avant les derniers mois de l’année, et l’incertitude quant au sort de l’expansion du projet Trans Mountain. Le profit ajusté du CN a grimpé de 7 % à 4,06 milliards pour l’exercice, tandis que le profit ajusté par action s’est chiffré à 5,50 $.