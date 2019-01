Serge Cadieux quittera la FTQ

Le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux, ne sollicitera pas de nouveau mandat comme numéro deux de la plus grande centrale syndicale du Québec, lors du congrès de la centrale en novembre prochain. Pour sa part, l’actuel président de la FTQ, Daniel Boyer, a fait savoir lundi qu’il solliciterait un nouveau mandat, un troisième, à la tête de la Fédération. Au cours d’une entrevue avec La Presse canadienne, M. Cadieux a admis qu’il y pensait depuis l’automne, puisqu’il estimait avoir fait le tour du jardin, après avoir passé plus de 38 ans dans le monde syndical. Quand on lui a demandé s’il serait prêt à se lancer en politique, il a répondu : « Oh ça, ce serait étonnant », avant de s’esclaffer. Il a également enseigné le droit du travail durant dix ans à l’Université de Montréal. Il n’exclut pas l’idée de refaire de l’enseignement.