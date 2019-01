BlackBerry nomme un ancien de Cisco

Waterloo — BlackBerry a nommé un ancien dirigeant de Cisco, Bryan Palma, au poste de président et chef de l’exploitation. M. Palma était récemment vice-président principal et directeur général de l’expérience client pour la région des Amériques chez Cisco. Avant de rejoindre Cisco, il était vice-président des solutions de cybersécurité et de sécurité chez Boeing. Il rendra des comptes au président et chef de la direction de BlackBerry, John Chen. L’an dernier, BlackBerry a prolongé de cinq ans le contrat de M. Chen, qui devait durer jusqu’en novembre 2023.