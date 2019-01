La construction peine à recruter

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Les entrepreneurs dans le secteur de la construction résidentielle se disent préoccupés face à une pénurie de main-d’oeuvre dans ce secteur ; 88 % d’entre eux disent être concernés ou même menacés par une telle pénurie. Les employeurs rapportent avoir eu de la difficulté à recruter des compagnons (76 %) et des apprentis (66 %). Ces données ressortent d’un sondage de la firme Léger réalisé pour le compte de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec. La pénurie serait telle qu’elle aurait nui à la croissance dans l’entreprise, selon 81 % des entrepreneurs interrogés, la productivité, selon 79 % d’entre eux, et le respect des échéanciers, dans 78 %.