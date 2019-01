SNC-Lavalin: des résultats moins élevés que prévus pour 2018

SNC-Lavalin a prévenu lundi que ses résultats de l’exercice 2018 seraient moins élevés que prévu, évoquant des problèmes entourant un projet dans son secteur mines et métallurgie ainsi que des « défis commerciaux » au Moyen-Orient ainsi qu’en Arabie saoudite.

La firme d’ingénierie a indiqué que le contrat en question avait été octroyé en 2016 et que la performance n’était pas au rendez-vous, ce qui aura une « incidence importante » sur sa performance au quatrième trimestre.

« Cet incident isolé est inacceptable et j’ai l’intention de prendre les mesures nécessaires pour réduire les conséquences financières pour la société », a fait valoir dans un communiqué le président et chef de la direction de la multinationale, Neil Bruce.

Cela s’ajoute à la détérioration des relations diplomatiques entre le Canada et l’Arabie saoudite, ce qui fait en sorte qu’il est impossible d’« ignorer » la dégradation des perspectives à court terme, affirme SNC-Lavalin.

Près de 15 pour cent de l’effectif de l’entreprise établie à Montréal, qui compte plus de 50 000 employés à travers le monde, se trouve en Arabie saoudite.

SNC-Lavalin à l’intention de comptabiliser une charge après impôts de 1,24 milliard $, ou 7,06 $ par action diluée liée aux activités de son secteur pétrolier et gazier. Pour l’exercice terminé le 31 décembre, l’entreprise s’attend à ce que le profit ajusté par action de ses activités d’ingénierie et de construction oscille entre 1,15 $ par action et 1,30 $ par action.

De son côté, le bénéfice ajusté de l’entreprise devrait varier dans une fourchette allant de 2,15 $ par action à 2,30 $ par action.

En novembre, les prévisions de SNC-Lavalin faisaient état d’un bénéfice par action de 2,60 $ à 2,85 $ lié à ses activités d’ingénierie et de construction, alors que profit ajusté par action devait varier entre 3,60 $ et 3,85 $.

Au Canada, l’entreprise fait toujours face aux accusations criminelles déposées à son endroit en 2015 par la Gendarmerie royale du Canada, ce qui pourrait l’écarter, si elle est reconnue coupable, des appels d’offres fédéraux pour dix ans.

Pour le moment, le Service des poursuites pénales du Canada refuse de négocier un accord de réparation avec l’entreprise. Ces ententes prévoient généralement le paiement d’une amende et une série de conditions à respecter en échange d’un abandon des procédures judiciaires.