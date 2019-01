Cannabis: la requête globale de la CSN rejetée

La CSN a échoué dans sa tentative de syndiquer l’ensemble des travailleurs dans les huit succursales de la Société du cannabis qui restaient. Le Tribunal administratif du travail a rejeté sa requête globale vendredi. Le Tribunal souligne que le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools (SEMB-SAQ), rattaché à la CSN, n’a pas obtenu le seuil de 50 % d’adhésion qui est requis pour être accrédité. Il n’a même pas obtenu le seuil de 35 à 50 % permettant d’ordonner un vote. Le syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), affilié à la FTQ, a déjà déposé des requêtes en accréditation pour les quatre autres établissements de la SQDC. Il en a déjà obtenu deux, pour celles de Rimouski et de Rosemont-La Petite-Patrie, à Montréal.