Rendement négatif des caisses de retraite

Morneau Shepell a publié les résultats de son Univers de performance des fonds communs. Les gestionnaires de fonds diversifiés ont enregistré un rendement médian avant frais de gestion de -5,6 % et de -2,7 %, respectivement pour le quatrième trimestre et l’année 2018. Le marché obligataire a obtenu un rendement positif de 1,4 % pour l’année 2018. L’indice d’actions canadiennes S&P/TSX a obtenu un rendement de -8,9 % et le S&P 500 d’actions américaines, de -4,4 %. Cette mauvaise performance a été atténuée par la dépréciation du dollar canadien, ramenant le rendement en dollars canadiens à 4 % . L’indice des marchés mondiaux MSCI Monde a obtenu un rendement de -0,5 %, et celui des marchés émergents de -6,5 % (en dollars canadiens).