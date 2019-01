Pour mieux réguler le commerce en ligne

Davos — Dans un rare moment de concorde, les ministres de 75 pays, dont l’UE, les États-Unis et la Chine, ont lancé vendredi des discussions pour réguler le commerce en ligne dans le cadre de l’OMC, a annoncé l’UE dans un communiqué, présentant cet accord comme une avancée du multilatéralisme. Et ce, au moment où la guerre commerciale fait rage entre les États-Unis et la Chine, tandis que l’OMC se voit souvent reprocher son impuissance à réguler les échanges. Les discussions débuteront formellement en mars pour créer une structure légale « afin qu’il soit plus facile et plus sûr d’acheter, ainsi que de vendre et de faire du commerce en ligne », a souligné le communiqué. Le premier ministre japonais Shinzo Abe a promis de mettre ce sujet au programme de sa présidence du G20, qui vient de commencer.